Abertas candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal “SalvaGuarda Empresas” na Guarda

A Câmara da Guarda tem a decorrer, até 12 de abril, as candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal de Apoio às Empresas – “SalvaGuarda Empresas”.

O programa foi criado para ajudar a combater os efeitos económicos da pandemia da Covid-19 na economia local. O município irá atribuir a fundo perdido o valor de 400 euros às empresas ou aos empresários que tenham sofrido, em 2020, quebras de faturação entre os 25 e os 40 por cento e de 600 euros para quebras de faturação superiores a 40 por cento. Segundo o município, as empresas do concelho interessadas devem consultar o regulamento que já foi publicado em “Diário da República” e candidatar-se através da plataforma online disponível no site da autarquia (www.mun-guarda.pt).