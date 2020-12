À falta de gabinete, Sérgio Costa quer reunir com munícipes nos espaços públicos da Câmara da Guarda

Sem gabinete para receber os munícipes, Sérgio Costa vai usar «nos períodos normais de funcionamento, dentro das limitações legais perante a pandemia, os espaços dos edifícios de uso público do município».

A decisão foi comunicada ao executivo na quinta-feira meio ano depois de ter solicitado a disponibilização de um espaço, tal como o atribuído aos vereadores do PS. Perante a recusa, o social-democrata sem pelouros acusou Chaves Monteiro de «autoritarismo e falta de sentido democrático». O presidente da Câmara respondeu dizendo que o vereador tem «as terças, quartas, quintas e sextas-feiras» para usar o gabinete disponibilizado aos eleitos do PS, «o que ainda não fez». Confrontado com esta posição, Sérgio Costa assumiu que «jamais» o fará por ser usado por «outro grupo político».

Nesta sessão foi aprovado por unanimidade o aumento do quadro de pessoal do município para suprir 49 novas necessidades nos serviços, onze das quais no setor das Obras e Planeamento, disse o autarca. Chaves Monteiro revelou também que 60 trabalhadores vão ser reclassificados em «carreiras adequadas» às suas funções.