Dez concelhos abaixo das 10 novas infeções e Figueira de Castelo Rodrigo com zero casos ativos de Covid-19 nos últimos três dias

A pandemia da Covid-19 mantêm a tendência de abrandamento na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda com o registo de menos 59 novos casos nos últimos três dias. No entanto, neste período ocorreram mais três óbitos, um em Figueira de Castelo Rodrigo, outro no Sabugal e mais um Trancoso, contabilizando-se um total acumulado de 326 mortes desde o início da pandemia.

Segundo o relatório de situação desta sexta-feira, com os dados disponíveis até às 17 horas, houve 117 novos casos de infeção desde terça-feira e mais 73 recuperados, para um total acumulado de 11.267 de pessoas que se livraram da doença desde março nos três municípios abrangidos pela ULS. Atualmente também o número de internados continua a baixar, havendo atualmente 50 doentes (-6) no Hospital Sousa Martins, oito dos quais (-1) nos cuidados intensivos.

Por concelho, verifica-se uma subida (mais um infetado em Fornos de Algodres, que contabiliza dois casos ativos esta sexta-feira) e nenhuma alteração em Almeida, que mantém os seis casos ativos reportados a 2 de março. As maiores descidas verificam-se no Sabugal (-12 casos ativos, para 7), Gouveia (-11, para 9) e Manteigas (-9, para 20). Seia (-8, para 29) e Guarda (-7, para 27) são outros concelhos com reduções assinaláveis.

Celorico da Beira (2), Figueira de Castelo Rodrigo (0), Mêda (1) e Pinhel (6) registaram todos menos dois novos casos, enquanto em Trancoso (7) e Vila Nova de Foz Côa (1) houve menos 3 pessoas infetadas em cada concelho. O destaque do boletim desta sexta-feira é Figueira de Castelo Rodrigo, que conta agora zero casos ativos no concelho, enquanto Seia é o município com mais infetados (29), à frente da Guarda (27) e de Manteigas (20).

Veja os dados desta sexta-feira: