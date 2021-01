9.927 novos casos e 95 mortos: Portugal teve o segundo pior dia da pandemia

Mais 9.927 casos de infeção confirmada e 95 óbitos nas últimas 24 horas, é o registo do boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira .

O documento aponta para uma pequena desaceleração do número de novos casos em relação ao recorde de 10.027 da véspera, mas o número de óbitos subiu em relação às 24 horas anteriores. Isto porque as 95 mortes igualam o segundo pior dia de sempre (que tinha sido a 11 de dezembro). Até agora o dia em que se reportaram mais mortes com Covid-19 foi 13 de dezembro – 98 óbitos.

Esta tarde, após a reunião do Conselho de Ministro, António Costa avisou que, com a continuidade de novos casos a rondar os 10 mil por dia, o país pode avançar para um «cenário que podemos ter como provável é voltar ao conjunto de medidas tipo as adotadas em março». A diferença será que as escolas se devem manter em aberto. «Todos os especialistas indicam que não se justifica afetar o normal funcionamento das escolas», afirmou o primeiro-ministro.

Consoante os números de novos casos até dia 12, data em que os especialistas serão ouvidos no Infarmed, as medidas mais restritivas podem ser aplicadas «de imediato», acrescentou o chefe do Governo.