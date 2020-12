79 mortes e mais 4.935 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal registou mais 79 mortes nas últimas 24 horas e mais 4.935 casos de Covid-19, o número mais elevado desta semana, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A faixa etária dos 30 aos 59 anos regista a maior concentração de novos casos: 2.305 infeções. Desde o início da pandemia estão confirmados 4.803 óbitos e mais de 312 mil infeções pelo novo coronavírus. Esta sexta-feira há menos 35 doentes internados, num total de 3.295, 526 pessoas nos cuidados intensivos, mais uma em relação ao dia anterior.

Segundo o relatório da DGS, nas últimas 24 horas houve 5.020 recuperados e menos 164 casos ativos, num total de 73.712, e mais de 77 mil contactos de vigilância, uma redução de 345 desde o balanço anterior.

Por regiões, o Norte continua a ser o mais afetado com mais 2.577 casos e 45 mortes por Covid-19, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.508 casos e 15 óbitos. O Centro do país tem esta sexta-feira mais 626 infeções e 14 mortes, o Alentejo 111 casos e uma morte, o Algarve 73 casos e três mortes, os Açores 26 casos e um óbito e a Madeira 14 novas infeções e nenhum óbito.