Quarenta e três estabelecimentos comerciais da Guarda participam no concurso de montras de Natal deste ano. A iniciativa é promovida pela autarquia, em parceria com o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda. Nesta edição a votação será feita exclusivamente online em montras.mun-guarda.pt até 6 de janeiro. A melhor montra será premiada com 1.000 euros, enquanto a segunda classificada terá direito a 500 euros e a terceira recebe 250 euros.