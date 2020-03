303 estudantes de 26 países mantêm-se nas residências da UBI

Numa altura de pandemia, em que a Universidade da Beira Interior está de portas fechadas devido ao surto provocado pelo novo coronavírus, há 303 alunos que mantêm alojados nas residências universitárias.

De acordo com comunicado da instituição de ensino, os estudantes são oriundos de Angola (118), Brasil (84), Equador (22) e também de Portugal (17). «Apesar da suspensão das atividades letivas e do encerramento de um conjunto de serviços no âmbito das medidas de combate à propagação da COVID-19, as residências mantêm o funcionamento adequado para a instalação dos estudantes que não podem regressar às suas zonas de origem», lê-se na nota enviada pela universidade.

Também para «responder às necessidades destes alunos, e de mais algumas centenas de estudantes estrangeiros que vivem fora das residências universitárias» os Serviços de Ação Social da UBI mantêm em funcionamento a Cantina de Santo António, que passa também a funcionar ao fim de semana.