205 infetados com Covid-19 e dez óbitos na área da ULS da Guarda

Dois dias depois de ter interrompido o envio da situação epidemiológica de cada concelho, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda voltou a disponibilizar a informação esta segunda-feira.

De acordo com o documento, há atualmente 205 infetados com Covid-19 na área de influência da ULS, enquanto o número de óbitos subiu para 10, mais um que no relatório anterior.

Atualmente, o Sabugal é o único município do distrito da Guarda sem casos, uma vez que na Mêda consta já um doente. Vila Nova de Foz Côa continua a ser o mais afetado, com 91 infetados e seis óbitos, seguido de Pinhel com 25 casos e um óbito e de Trancoso com 22 casos e um óbito.

Em Gouveia há 18 registos e dois óbitos, enquanto na Guarda estão referenciados 16 e oito em Celorico da Beira. Seia (7 casos e 1 óbito), Almeida (7), Manteigas (6), Figueira de Castelo Rodrigo (2) e Fornos de Algodres (2) são os restantes concelhos com doentes infetados segundo o relatório epidemiológico desta segunda-feira.