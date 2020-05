1º de Maio celebrado na Guarda e Covilhã

A União de Sindicatos da Guarda assinalou esta manhã o 46º aniversário do 1º de maio com uma ação de rua na Alameda de Santo André, na sede do distrito.

Participaram apenas dirigentes e delegados sindicais, que cumpriram as regras de distanciamento social. Já a União de Sindicatos de Castelo Branco promoveu várias iniciativas não presenciais para comemorar o Dia do Trabalhador.

Na Covilhã houve uma alvorada com um carro de som, que tocou o hino do 1º de Maio e a Grândola Vila Morena pelas ruas da cidade com o apoio da Banda da Covilhã.

No Tortosendo foi transmitida, por meios sonoros, a mensagem da CGTP a partir da sede da associação de reformados da vila e nas minas da Panasqueira também circulou um carro de som com a transmissão de mensagens sindicais.

Esta tarde será transmitida a mensagem da CGTP por meios sonoros no jardim público da Covilhã e nas Portas do Sol. A União de Sindicatos da Guarda tem também prevista para Seia uma ação comemorativa da data.