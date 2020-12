Quarta jornada com 15 golos em seis jogos

Apesar de ter folgado, o Trancoso manteve a liderança da série A do Campeonato Distrital da Associação de Futebol da Guarda.

No domingo disputou-se a quarta jornada da prova com o Aguiar da Beira a empatar a zero em Gouveia e o Vila Franca das Naves a conceder uma igualdade a duas bolas na receção ao Fornos de Algodres. A única vitória da jornada aconteceu em Freixo de Numão, onde o Foz Côa venceu o dérbi do concelho por 2-1. O Trancoso comanda com três jogos realizados e 7 pontos, seguido do Vila Franca das Naves (com mais um jogo e 6 pontos) e do Gouveia (três jogos e 5 pontos). Na série B o Guarda Desportiva ganhou 3-1 no terreno do Sp. Sabugal e isolou-se na frente. Nos restantes jogos, o Soito veio à sede do distrito vencer o Guarda FC por 1-0 e os Pinhelenses fizeram o mesmo em Casal de Cinza por 2-1. O jogo Celoricense-Estrela de Almeida foi adiado para 10 de fevereiro.

No Distrital de futsal comandam o CF Sabugal “A” e a ED Carlos Franco após uma jornada em que as equipas da cidade raiana golearam. O Sp. Sabugal foi ganhar 7-3 a Aguiar da Beira e o CF Sabugal “A” derrotou a equipa “B” por 9-1, enquanto o Sameiro “B” venceu em casa o Penaverdense por 1-0. O jogo Lameirinhas-ED Carlos Franco foi adiado para 13 de fevereiro.