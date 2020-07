“Pinhel Cidade Falcão 1770-2020” o vinho da celebração

Para assinalar os 250 anos da cidade de Pinhel, foi apresentado sábado o vinho “Pinhel Cidade Falcão 1770-2020”.

Resultado de uma parceria com a Adega Cooperativa de Pinhel, o vinho agora apresentado rende homenagem à cidade e , segundo o presidente da Câmara Rui Ventura, esta é uma «homenagem às gentes que trabalham a terra» e fazem do vinho o produto de referência do concelho.

O “Pinhel Cidade Falcão 1770-2020” é um vinho tinto de 2015 (Beira Interior – DOC) e foi apresentado na noite de sábado no Jardim 5 de Outubro, em Pinhel – mais informação na próxima edição de O INTERIOR.