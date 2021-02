Neve volta a fechar estradas na Serra da Estrela

As estradas do maciço central da Serra da Estrela estão novamente encerradas ao trânsito devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas que se fazem sentir no ponto mais alto da montanha.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a circulação está proibida nos troços Piornos-Torre, Torre-Lagoa Comprida e Lagoa Comprida-Loriga e Lagoa Comprida-Cruzamento do Sabugueiro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos da Guarda e Castelo Branco por causa da previsão de queda de neve acima de 1.200/1.400 metros.