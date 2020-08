Município elabora ‘Carta da Paisagem da Guarda’

Segundo o presidente da autarquia da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, o município iniciou o processo de elaboração da ‘Carta da Paisagem da Guarda’, coordenado pelo antropólogo Paulo Lima, “reconhecendo a riqueza e singularidade do potencial histórico, cultural e natural do concelho e do sentido de pertença da sua população”.

Segundo a autarquia, a “Carta da Paisagem da Guarda” será “um catálogo dos bens culturais imateriais presentes no concelho, devidamente suportado por consulta de bibliografia, arquivo e trabalho de terreno, tendo em vista a sua valorização e reinterpretação, com o objetivo do reforço da oferta cultural e turística e a sua inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (InNacPCI)”, explicou Carlos Chaves Monteiro. O cobertor de papa e a cestaria de Gonçalo são dois dos focos do património identitário do concelho a estudar e integrar a “Carta de Paisagem”, mas também inclui o levantamento “de todas as tradições” e de “todo o conhecimento histórico” das 43 freguesias do concelho.

Paulo Lima foi responsável pelas candidaturas do Fado e do Cante Alentejano, entre outras, a Património da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A elaboração da “Carta da Paisagem da Guarda” deverá ocorrer durante cerca de um ano, num investimento de cerca de 25 mil euros por parte da autarquia.