Morreu Rui Quinaz.

O advogado e empresário da Guarda Rui Quinaz estava internado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia. Faleceu esta madrugada vitima de doença prolongada.

Esta manhã, a Assembleia Municipal da Guarda aprovou um voto de pesar e fez um minuto de silêncio em memória do antigo vereador da Câmara da Guarda.

Rui Quinaz foi colunista do Jornal O INTERIOR onde publicou um artigo de opinião sobre os 20 Anos do Jornal na sua edição de evocação do 20º Aniversário em maio passado.

O Jornal O INTERIOR apresenta sentidas condolências à família.