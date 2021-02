Manteigas é exceção na descida generalizada de casos de Covid-19 na área da ULS da Guarda

A incidência da Covid-19 está a baixar de forma significativa na região. Em três dias registaram-se menos menos 195 casos ativos, tendo sido contabilizados 254 no relatório desta sexta-feira da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Neste período houve mais 224 doentes recuperados (total acumulado de 11.103 desde o início da pandemia) e menos 16 pessoas internadas no Hospital Sousa Martins, cuja área Covid tinha 62 infetados a receber tratamento e desses 12 estavam nos cuidados intensivos, tantos quantos havia a 23 de fevereiro. Nestes três dias mais duas pessoas faleceram em consequência da doença, o que eleva para 317 o total acumulado de óbitos na área da ULS desde março de 2020.

Também o número de contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP) está a diminuir, tendo sido registados menos 284 casos face à passada terça-feira. O mesmo se verificou nos casos no domicílio, com menos 203 doentes acompanhados pelas autoridades de saúde – eram 192 – relativamente a dia 23.

Em termos concelhios, a Covid-19 está a perder força na generalidade da área de abrangência da ULS, com exceção de Manteigas, onde os casos ativos voltaram a subir. O município serrano foi caso único com mais oito pessoas infetadas nos últimos três dias. Neste período registou-se também mais uma morte, tal como em Seia.

Os concelhos de Almeida e Seia protagonizaram as maiores descidas de novas infeções desde 23 de fevereiro (-57), seguidos do Sabugal (-41), Gouveia (-18) e Guarda (-16). Esta sexta-feira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres e Mêda, cada um com dois casos ativos, são os municípios com menos infeções registadas pelas autoridades de saúde. Pelo contrário, Guarda (51), Seia (50), Manteigas (41) e Sabugal (32) têm os valores mais altos.

Veja o último relatório de situação divulgado pela Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda: