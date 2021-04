Fronteira reabre no sabado, restaurantes passam a funcionar até às 22h30

Portugal vai entrar em estado de calamidade a partir das 0 horas do dia 1 de maio.

A quarta fase de desconfinamento vai abranger 278 concelhos do continente, entre eles todos os municípios das Beiras e Serra da Estrela.

No sábado vão também abrir as fronteiras terrestres com Espanha e os restaurantes poderão funcionar até às 22h30 durante a semana e aos fins de semana.

Também os espetáculos culturais veem o seu horário alargado até às 22h30. Já as lojas e centros comerciais poderão permanecer abertos até às 21 horas aos dias da semana epassada até às 19 horas no fim de semana.