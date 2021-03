Escape Livre projeta rota na EN 18

O Clube Escape Livre está a preparar uma rota para dar a conhecer «o menos conhecido» e «o mais importante» da Estrada Nacional 18 (EN 18), que começa na Guarda e termina em Ervidel (Alentejo).

A iniciativa faz parte das Rotas de Portugal que o Escape Livre vai iniciar este ano, e envolve as principais estradas nacionais relacionadas com a cidade mais alta do país. O projeto deverá ser apresentado em julho e contará com a colaboração da Câmara da Guarda. O ponto de partida será a EN 18, que «tem o seu quilómetro zero quase no centro da Guarda e o seu último quilómetro, o 388, em Ervidel, no Alentejo», adiantou Luís Celínio. «Ao longo destes 388 quilómetros há, naturalmente, cidades, há aldeias históricas fantásticas, temos os vinhos da Beira Interior e do Alentejo, temos um percurso com estrada de montanha e de planície. Temos uma série de fatores que acho determinantes para que, quem gosta de conhecer Portugal, possa ter como tema uma estrada nacional», acrescentou o presidente do Escape Livre.

A rota vai também envolver outros municípios situados ao longo do percurso, que «estão interessados em apoiar este projeto e marcar no seu concelho o quilómetro da estrada que o percorre», disse o responsável.