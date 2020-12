Dez habitantes de Pinhel operados às cataratas graças a protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho

O protocolo celebrado entre a Câmara de Pinhel e a Fundação Álvaro Carvalho já permitiu a realização de 10 intervenções cirúrgicas às cataratas a utentes do concelho.

Segundo a autarquia, o acordo destina-se a proporcionar assistência médica a doentes do interior do país com doenças crónicas na área da Oftalmologia. «Tem por base princípios de prioridade clínica, mas sobretudo social, ou seja, visa beneficiar munícipes residentes no concelho de Pinhel em situação de insuficiência económica e devidamente referenciados pelos seus médicos de família», informa a autarquia.

(Fotografia Município de Pinhel)