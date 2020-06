Visitas guiadas regressam à aldeia histórica de Castelo Rodrigo

As visitas guiadas a Castelo Rodrigo regressaram no sábado, numa iniciativa do município de Figueira de Castelo Rodrigo e da Cooperativa Artística da Raia Beirã.

Os “Encontros com a História” destinam-se a captar visitantes para a aldeia histórica e a primeira visita encenada foi guiada pelo «mestre de campo António Ferreira Ferrão», que apresentou a história e a cultura de Castelo Rodrigo. Nos próximos outras figuras históricas irão conduzir os visitantes por Castelo Rodrigo, considerada «umas das mais belas Aldeias Históricas de Portugal e uma das “7 Maravilhas de Portugal – Aldeia Autêntica”», recorda a autarquia. Entretanto, já reabriram ao público os postos de turismo com o selo “Clean & Safe”, atribuído pelo Turismo de Portugal. A partir desta quarta-feira, o posto de turismo de Castelo Rodrigo abrirá aos feriados e fins de semana.