Vila Nova de Foz Côa: Novo comandante dos bombeiros empossado no aniversário da corporação

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa completou 86 anos de vida a 22 de junho e

celebrou a efeméride no último domingo de junho no quartel da corporação.

Na sessão, António Pimentel, presidente da direção, lembrou as dificuldades financeiras que a pandemia da Covid-19 está a causar na instituição e apelou à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao INEM, à autarquia e Juntas de Freguesia que apoiem mais a Associação Humanitária para que «não se coloque em causa a sua sustentabilidade e não faltem verbas para pagar salários, equipamentos e viaturas, quando estamos no início de mais uma época de fogos rurais». O responsável desafiou também os jovens a ingressar nos bombeiros. Já João Paulo Donas Botto Sousa, vereador do município, garantiu que a Câmara de Foz Côa «não deixará que falte o que é essencial» e vai apoiar financeiramente a associação. A jornada ficou ainda marcada pela tomada de posse do novo comandante da corporação, Nuno Figueirinha, que era atualmente segundo comandante. Seguiu-se a bênção de uma viatura para uso do comando, cedida pela autarquia, e de uma viatura ligeira de combate a incêndios (VLCI), usada, adquirida aos bombeiros de Trancoso como apoio do município.