União de Sindicatos de Castelo Branco exige «rápida» reposição dos passes sociais

A União de Sindicatos de Castelo Branco (USCB) exige à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) a «rápida» reposição dos descontos nos passes sociais.

A reclamação foi solicitada após a estrutura sindical afeta à CGTP ter recebido um esclarecimento do Ministério das Infraestruturas segundo o qual «só agora a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela passa a dispor de um dos instrumentos previstos na LOE 2021 que lhe permitirá, durante o ano de 2021, financiar os serviços de transporte público essenciais». Nesse sentido, a União de Sindicatos liderada por Sérgio Santos pede a aprovação «com urgência e com efeitos retroativos» dos descontos no preço dos passes sociais nos transportes públicos da região e avisa que «não será tolerável que, mais um ano, optem por tirar aos utentes para dar às empresas transportadoras». E para garantir que a situação «não passa em branco, vamos solicitar uma reunião ao presidente da CIMBSE e contactar o presidente da Câmara da Covilhã para que assuma uma posição firme junto da CIM», acrescenta o coordenador da USCB em comunicado enviado a O INTERIOR.