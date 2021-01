Um morto em colisão frontal no Pocinho

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros no IP2, junto ao nó do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa), provocou ao princípio da tarde desta terça-feira um morto e dois feridos.

A vítima mortal é um homem de 70 anos, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa médica do helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros (Bragança). Já os feridos foram encaminhados para as unidades hospitalares de Mirandela e Macedo de Cavaleiros.

O alerta para o acidente foi dado às 13h43 e foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por três veículos de socorro, aos quais se juntou uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do INEM estacionada em Mirandela.