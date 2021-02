UBI: Projeto “Re-UNITA” capta financiamento de 2 milhões de euros

Um consórcio de seis universidades europeias de montanha, liderado pela Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, viu aprovada uma candidatura de dois milhões de euros para produzir e transferir conhecimento em diferentes setores.

Esta é a primeira iniciativa candidatada pelo consórcio europeu UNITA, tendo conquistado uma dotação global de dois milhões de euros para promover a ciência, a inovação e o empreendedorismo. Denominado “Re-UNITA”, o projeto terá como ponto de partida a relação entre as academias e o tecido empresarial das regiões onde as seis universidades estão implementadas. A UBI vai coordenar o “Multipolar Virtual Science Innovation Park”, com financiamento de 307 mil euros. O “Re-UNITA” tem previstas «três ações centradas na criação de uma plataforma cooperativa comum entre os diversos membros, sendo que a “Multipolar Virtual Science Innovation Park” vai contar com o contributo dos gabinetes de inovação das seis universidades para servir de ponto de contacto com as empresas», lê-se num comunicado. Os parceiros da universidade portuguesa são a Universidad de Zaragoza (Espanha), a Université de Pau et des Pays de L’Adour e a Université Savoie Mont Blanc (França), a Università Degli Studi di Torino (Itália) e a Universitatea de Veste din Timisoara (Roménia).