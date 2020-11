Troço Celorico-Guarda adjudicado por 53 milhões de euros

A Infraestruturas de Portugal (IP) adjudicou mais um troço da modernização da Linha da Beira Alta. Trata-se das obras entre Celorico da Beira e a Guarda que serão executadas pelo consórcio formado pela Conduril, Somafel e Teixeira Duarte por pouco mais de 53,1 milhões de euros.

O contrato foi assinado na sexta-feira e vai ser remetido para o Tribunal de Contas para obtenção do necessário visto prévio. De acordo com a IP, a empreitada consiste «na renovação integral da superestrutura de via, num troço com cerca de 46 quilómetros». Está igualmente previsto o alteamento, alargamento e prolongamento das plataformas nas estações de Celorico da Beira, Pinhel-Cerejo, Vila Franca das Naves e Guarda, bem como a alteração da configuração das linhas nestas estações para permitir a circulação de comboios de 750 metros de comprimento. Serão também suprimidas as passagens de nível de Celorico Gare e do Baraçal, ambas no concelho de Celorico da Beira.

Cofinanciada a 85 por cento pela União Europeia, esta é a terceira empreitada a avançar na Linha da Beira Alta, estando já a decorrer a modernização do troço com entre Guarda e Cerdeira, com 14 quilómetros e um investimento de 8,7 milhões de euros. A concurso estão o troço Pampilhosa-Santa Comba Dão, de 34 quilómetros e que implica a construção da concordância da Mealhada (ligação entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta), pelo preço base de 80 milhões de euros; e o troço Cerdeira-Vilar Formoso, de 25 quilómetros (50 milhões de euros). Esta intervenção é desenvolvida no âmbito do Ferrovia2020 para a expansão e modernização da Rede Ferroviária Nacional.

Sendo a principal ligação ferroviária de Portugal à Europa, a modernização da Linha da Beira Alta «potenciará a dinamização do transporte ferroviário nas ligações inter-regionais e a Espanha» e é definida como «eixo prioritário» no Plano de Investimentos Ferrovia 2020 para reforçar a ligação do Norte e Centro de Portugal com a Europa por caminho-de-ferro e aumentar a competitividade da economia nacional.