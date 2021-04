Triplicam produtores de queijo certificado DOP Serra da Estrela

O número de produtores de queijo com certificação DOP Serra da Estrela cresceu «250 por cento» na época produtiva 2019/20 no concelho de Fornos de Algodres.

Segundo a autarquia, em dezembro de 2018 havia dois produtores certificados e atualmente «das 15 queijarias licenciadas no município, cinco já aderiram ao processo de certificação de queijo DOP Serra da Estrela» com o apoio da Câmara fornense. Este aumento foi confirmado pela Estrelacoop – Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela, segundo a qual Fornos de Algodres é «o único município» da área geográfica de produção de queijo Serra da Estrela, que engloba 18 concelhos, que aumentou os produtores certificados DOP nos últimos anos, «estando em contraciclo com os restantes municípios». A Câmara local acredita que para esta situação terá também contribuído a criação, em março de 2019, da plataforma online “O Bom Sabor da Serra” (www.obomsabordaserra.pt) que permitiu «valorizar o trabalho dos nossos produtores».