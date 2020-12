Trio que sequestrou taxista do Fundão detido na A25

Um taxista do Fundão foi sequestrado na madrugada desta quinta-feira por três clientes, armados de uma caçadeira e de uma faca, que o obrigaram a transportá-los para Braga. Do trio fazia parte uma mulher com um bebé de 2 anos.

Os suspeitos, com idades entre os 19 e 23 anos, foram detidos esta manhã na zona de Albergaria-a-Velha, no nó de ligação da A25 à A1, após o táxi onde seguiam ter colidido com uma barragem de viaturas do Destacamento de Trânsito da GNR montada para o efeito.

«Na sequência de um alerta, pelas 6h40, de que um táxi circulava na A25 a grande velocidade, proveniente da zona de Castelo Branco, cujo condutor estaria sob ameaça de arma de fogo e a ser coagido a conduzir três cidadãos para a zona de Braga, os militares da Guarda detetaram a viatura suspeita na zona de Viseu. Foi efetuado um seguimento à viatura, tendo sido intercetada pelos militares junto ao nó da A25 com a A1, na zona de Aveiro», confirma a GNR em comunicado.

Aos suspeitos foi apreendida uma caçadeira de calibre 12mm e uma faca. O taxista, de 37 anos, não sofreu qualquer ferimento, adianta a GNR, que já contactou a Polícia Judiciária. A operação envolveu militares de operações especiais da GNR para imobilizar a viatura, tendo dois carros-patrulha ficado danificados na sequência do embate, que também feriu «ligeiramente» dois militares.