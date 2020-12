Três detidos por furto a residência em Vila Nova de Foz Côa

A GNR de Vila Nova de Foz Côa deteve três homens em flagrante por furto em residência, no sábado passado.

A detenção dos suspeitos, com idades compreendias entre os 31 e 38 anos, aconteceu na sequência de uma denúncia. Os detidos tentaram roubar dois crucifixos, duas carteiras de cabedal, artigos de vestuário e uma caixa tipo guarda-joias. Os três indivíduos, com antecedentes criminais, foram presentes ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, que determinou a suspensão provisória do processo mediante o pagamento de 400 euros.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Trancoso, Pinhel, São João da Pesqueira e Sernancelhe.