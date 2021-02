Trancoso: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios em consulta pública

O município de Trancoso tem a decorrer o período de consulta pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2020 – 2029.

Segundo a autarquia, o PMDFCI foi objeto de parecer prévio favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, na sua reunião de 23 de outubro de 2020, e obteve parecer vinculativo positivo do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Durante a fase de consulta pública, o plano encontra-se disponível no site da autarquia (https://www.cm-trancoso.pt/), no Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal (dias úteis, em horário de expediente) e no posto de turismo de Trancoso (sábados e domingos das 9 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30). Os interessados poderão apresentar as suas observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos mediante requerimento devidamente identificado, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue presencialmente, por correio ou por email (geral@cm-trancoso.pt).