Tinto de Gouveia “Casa da Passarella Vindima 2009” é o melhor vinho de 2020

O “Casa da Passarella Vindima 2009” foi considerado o “Vinho do Ano” na cerimónia “Os Melhores do Ano 2020”, organizada online pela “Revista de Vinhos” no passado dia 4.

O evento é considerado os “Óscares” do vinho e da gastronomia em Portugal e atribuiu 24 distinções, uma delas para o vinho daquele produtor do concelho de Gouveia criado pelo enólogo Paulo Nunes, que foi distinguido no ano passado com o prémio de “Enólogo do Ano”. O “Casa da Passarella Vindima 2009” é um tinto do Dão, produzido na zona de Lagarinhos, na sub-região da Serra da Estrela. Fundada em 1892, ainda antes da criação daquela Região Demarcada, a Casa da Passarella é um dos produtores históricos do Dão e tem atualmente cerca de 100 hectares, dos quais 50 são de vinha.