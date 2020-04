Testes a bombeiros, profissionais de saúde, GNR e funcionários de lares de Belmonte deram negativo

A Câmara de Belmonte anunciou este domingo que os testes de diagnóstico à Covid-19 realizados a funcionários dos lares do concelho, militares da GNR, bombeiros e profissionais de saúde, deram todos resultados negativos.

A ação de despistagem foi realizada na última semana promovida pelo município, tendo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social colaborado com «testes PCR a dois terços dos funcionários do Lar D. Maria José Soares, da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte», especifica a autarquia em comunicado.

«Estou muito satisfeito com o resultado dos testes, que comprova o bom trabalho que tem sido desenvolvido por todos», disse o autarca local. António Dias Rocha agradece ainda o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e forças de segurança, bem como aos munícipes «pelo civismo, sentido de responsabilidade e compromisso nestas semanas tão exigentes».