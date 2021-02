Territórios do Côa vai desenvolver rota turístico-literária inspirada em obra de Saramago

A Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa vai desenvolver uma rota turístico-literária inspirada na obra de José Saramago “Viagem do Elefante”.

«O trabalho, a desenvolver em dois anos, visa estruturar uma oferta ao nível do turismo literário, produto em crescimento, catalisando fluxos e dinâmicas de valor acrescentado para a valorização e promoção da Cultura na região Centro, em particular, em contexto territorial de baixa densidade e com especial incidência na Beira Interior», adianta a coordenadora da associação, Dulcineia Catarina Moura.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, a responsável admite tratar-se de um investimento «na diferenciação e qualificação dos territórios do interior assente na salvaguarda e valorização do património cultural, potencializando turisticamente a inspiração, a obra e a experiência de Saramago, envolvendo e estimulando à participação de uma rede de agentes públicos e privados que evidenciem o potencial deste produto cultural».

São parceiros do projeto os municípios do Fundão, Belmonte, Sabugal, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.