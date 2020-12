Surto de Covid-19 no lar das Freixedas faz soar alerta no concelho de Pinhel

Um novo surto ativo de Covid-19 no concelho de Pinhel, tendo sido identificados 60 infetados no lar residencial de Santa Eufêmia, em Freixedas.

Depois do último relatório da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, divulgado na terça-feira, ter revelado um aumento exponencial de 72 infetados naquele concelho, Rui Ventura, autarca local, adiantou a O INTERIOR que, até esta sexta-feira, «já estão confirmados oficialmente 89 novos casos, dos quais 60 são no lar de Freixedas».

O presidente do município admite que «o número de infetados no concelho tende a aumentar», mas apela «à calma» e que se os munícipes continuem a cumprir as regras determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Os restantes casos estão «espalhados pela comunidade», acrescenta Rui Ventura.

Segundo o relatório epidemiológico divulgado hoje pela DGS, Portugal registou mais 5.080 novos infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e 95 mortes, bem como mais 4.100 recuperados.