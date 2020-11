Surto de Covid-19 com 60 casos em Celorico da Beira

Há 60 pessoas infetadas com Covid-19 no concelho de Celorico da Beira, cuja autarquia já acionou, em colaboração com a Proteção Civil municipal e as entidades de saúde pública, «todos os mecanismos possíveis» para conter o «aumento exponencial» de casos no município nas últimas 24 horas.

De acordo com a autarquia, ao final do dia de quarta-feira havia 55 utentes e funcionárias infetadas no Lar de S. Francisco, da Misericórdia local, quatro casos no Agrupamento de Escolas e mais um na Câmara Municipal, «sinalizado há uma semana e a ser devidamente acompanhado pelas autoridades de saúde», lê-se num comunicado divulgado ontem.

Segundo apurou O INTERIOR, os casos na comunidade escolar são duas alunas, uma a frequentar uma escola do primeiro ciclo do ensino básico e outra do terceiro ciclo do ensino básico, e duas professoras.

Na nota divulgada pela Câmara, Carlos Ascensão, presidente do município, apela «à responsabilidade cívica individual e coletiva para que se adotem comportamentos que minimizem o risco de contágio e permitam controlar a progressão da pandemia» e recomenda aos munícipes que evitem os convívios familiares/sociais, reduzam as deslocações ao essencial e cumpram as demais regras determinadas pela Direção-Geral da Saúde.