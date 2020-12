Solar de Sortelha em vias de ser monumento de interesse público

O Solar Correia da Costa, também conhecido por Solar de Nª Sra. da Conceição, em Sortelha (Sabugal) está em vias de classificação como monumento de interesse público.

O procedimento foi iniciado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e inclui a capela e o património móvel integrado na propriedade, que pertenceu até ao século XIX à família Correia da Costa. O imóvel situa-se no Largo de Santo António, naquela Aldeia Histórica, e «integra-se tipologicamente na arquitetura maneirista e barroca, já com decoração interior rococó», refere a DGPC. A capela possui um retábulo de talha dourada e policromada e os tetos inteiramente revestidos de quadros a óleo, no total de 23 telas representando santos e cenas da vida de Jesus Cristo. No parecer final é justificado que o solar «apresenta substancial valor em termos patrimoniais, tratando-se, sem dúvida, de um testemunho valioso para a história, a arte e a cultura locais, da faixa raiana da Beira Alta». O pedido de classificação foi solicitado pelo atual proprietário do imóvel. O processo pode ser consultado no site da DGPC (patrimoniocultural.gov.pt), da DRCC (culturacentro.gov.pt) e da Câmara do Sabugal (cm-sabugal.pt).