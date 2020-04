Situação de Alerta Municipal prolongada até ao final do mês em Pinhel

A Câmara de Pinhel deliberou renovar a declaração de Situação de Alerta Municipal, uma medida que vigora entre as o horas de dia 12 e as 23h59 de dia 30 deste mês.

Segundo o despacho do presidente da autarquia, Rui Ventura, entre outras medidas, determina-se «a necessidade dos não residentes habituais darem conhecimento do seu regresso à Junta de Freguesia imediatamente após à sua chegada à freguesia do concelho».

Esta regra aplica-se a quem vem do estrangeiro ou de outro concelho do país, que deve também efetuar «nas suas habitações um isolamento preventivo (profilático) ou “quarentena”, com uma duração de 14 dias».

Neste período a Câmara vai prosseguir as ações de desinfeção em todas as freguesias e na sede do Concelho, bem como realizar ações de controlo do tráfego rodoviário e aplicar «eventuais restrições de circulação» para garantir as ações prioritárias da Proteção Civil, Câmara Municipal, Juntas de Freguesias, bombeiros e GNR.