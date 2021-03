Site divulga e promove queijos DOP da região Centro

Os queijos com Denominação de Origem Protegida (DOP) da região Centro têm desde esta terça-feira um site na Internet para a sua promoção.

Com a designação “Queijos Centro de Portugal”, o projeto destina-se também a partilhar com o público os conhecimentos sobre os queijos Serra da Estrela, Beira Baixa e Rabaçal, bem como a divulgar os produtores DOP, a fazer encomendas e a agendar visitas. «Atendendo ao momento vivido no país, o Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro quis ir além do usual e desenvolveu, através do website, uma rota interativa, que percorre queijarias produtoras de queijo DOP da região e que se apresenta como uma excelente alternativa às visitas presenciais», referem os promotores.

Iniciado em janeiro de 2019, o programa tem um investimento total de 2,7 milhões de euros, dos quais 2,3 milhões estão direcionados para o seu desenvolvimento, financiado em 85 por cento pelo Centro 2020, e 428 mil euros serão aplicados na implementação da Rota Turística e Gastronómica Queijos da Região Centro, financiada em 65 por cento através do Valorizar. Estão envolvidas quatro comunidades intermunicipais (Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões), cinco associações do setor, os Politécnicos de Castelo Branco e Viseu e o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior.