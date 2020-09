Série da Rewilding Portugal mostra Vale do Côa na National Geographic Wild

Uma série documental sobre o regresso da vida selvagem à Europa vai ter um episódio focado no Vale do Côa, que será transmitido este sábado no canal NatGeo Wild (National Geographic Wild).

A série intitulada “Europe’s New Wild” foi produzida pela Rewildind Portugal e dá a conhecer, em cada episódio, o trabalho de rewilding realizado em seis territórios de intervenção da organização. O Vale do Côa é a área coordenada pela Rewilding Portugal no nosso país e será um dos palcos do episódio “The Missing Lynx” (“O Lince Perdido” em português), transmitido este sábado (18 horas). «O abandono de terras está a ser transformado numa oportunidade para ajudar a natureza a recuperar e revitalizar a área, e também a servir de apoio a empreendimentos que sigam a filosofia de rewilding e que oferecem turismo baseado na natureza. Os grandes herbívoros e o pastoreio natural que podem fazer é também um dos pontos centrais deste episódio, já que é um processo fundamental que facilita o regresso de espécies e atua como forma de ajudar a prevenir incêndios florestais», explicam os promotores.

A série, que está a ser desenvolvida há vários anos, é coproduzida entre a Rewilding Europe, a Off the Fence Productions e a Bonne Pioche e vai ser transmitida «em mais de 45 idiomas e para um público alvo de 140 milhões de casas no mínimo».

Mais informações sobre episódio e a série no link https://europesnewwild.com/episodes/the-missing-lynx/.

A Rewilding Portugal é organização privada sem fins lucrativos estabelecida na Guarda que pretende promover a conservação da natureza.