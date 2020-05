Seia: Município comparticipa renda ou prestação bancária do comércio local

A Câmara de Seia criou um programa de apoio para o pequeno comércio e serviços do concelho que, entre outras ações, estabelece a comparticipação em 50 por cento (num valor máximo de 100 euros por mês) das despesas respeitantes aos meses de abril e maio com o arrendamento/ prestação bancária dos imóveis adstritos à atividade comercial.

Esta medida consta do programa “Compre(em)Seia”, lançado para atenuar «o abalo que a economia do concelho já está a sofrer, com particular incidência nos setores da restauração e similares, do comércio e da prestação de serviços», refere o despacho do presidente da autarquia, Carlos Filipe Camelo, datado da passada quinta-feira. O apoio é atribuído a um único estabelecimento por empresário/ empresa e exclui as instituições bancárias e superfícies comerciais acima de 700 metros quadrados, assim como atividades comerciais desenvolvidas em imóveis municipais. As candidaturas decorrem durante este mês e podem ser submetidas no formulário disponibilizado no site da Câmara senense (www.cm-seia.pt).

Após a aprovação da candidatura, a autarquia compromete-se a transferir o apoio num prazo máximo de cinco dias úteis, sendo «única condicionante solicitada aos beneficiários a manutenção da atividade até 31 de dezembro de 2020». Para Carlos Filipe Camelo, são «as micro e pequenas empresas que carecem de uma intervenção mais rápida e de proximidade, sob pena da sua condição se agravar de forma irreversível, não só nos estabelecimentos que foram obrigatoriamente encerrados…, como em todos os outros que, apesar de se terem mantido em funcionamento, tiveram quebras de rendimento».