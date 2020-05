Seia: Apoios por causa da Covid-19 com impacto de 1 milhão de euros no orçamento

O plano de atuação da Câmara de Seia contra as contingências causadas pela Covid-19 tem 41 medidas económicas e financeiras. O denominado “Seia(C)onsigo” foi aprovado por unanimidade na reunião de sexta-feira e as medidas propostas têm um impacto no orçamento municipal «na ordem do milhão de euros».

O objetivo é apoiar «todos aqueles que tiveram uma perda de rendimentos devido ao surto pandémico, assim como a população economicamente mais vulnerável», especifica a autarquia serrana, que criou um programa de incentivo à economia local, «até um valor global de 200 mil euros», cujas candidaturas decorrem em maio. Será também lançado um programa de apoio ao comércio tradicional, designado “Compre(m)Seia” e criada uma plataforma de comércio digital para os produtores e comerciantes do concelho. O “Seia(C)onsigo” contempla ainda a isenção total de tarifas da água dos consumidores não-domésticos (abril, maio e junho) e de taxas de publicidade, até ao fim de maio, para os estabelecimentos comerciais encerrados ao público.

Entre outras ações, a Câmara deliberou uma isenção de cem por cento da tarifa da água e de 25 por cento nas restantes taxas fixas para consumidores domésticos nas faturas de abril, maio e junho. No mesmo período vigora igualmente a isenção do pagamento das rendas das habitações sociais. A autarquia decidiu também ceder, a título de empréstimo, computadores e dispositivos móveis para permitir o acesso à Internet aos alunos com carência económica. Os apoios aos bombeiros foram antecipados e está preparado um centro de acolhimento e alojamento temporário para utentes e funcionários de lares, profissionais de saúde, proteção civil e bombeiros.