Sabugal: Revista “Sabucale” divulga alminhas do concelho

As alminhas do concelho do Sabugal é o tema da 11ª edição da “Sabucale”, a revista publicada anualmente pelo museu da cidade raiana.

A publicação foi lançada na semana passada e nela Jorge Torres, antropólogo do Gabinete de Arqueologia e Museologia da autarquia, faz uma introdução histórica sobre o tema, seguindo-se, em detalhe, a apresentação das alminhas e respetiva distribuição geográfica pelo município. Este levantamento das alminhas faz parte do inventário do património popular do concelho (INPAC), trabalho em curso por técnicos daquele gabinete municipal. Esta edição da “Sabucale” é «uma forma de consciencializar a população para a importância da sua preservação», refere a autarquia. A revista está à venda no Museu do Sabugal e na biblioteca municipal.