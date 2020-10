Sabugal: Reabilitação do castelo de Alfaiates já arrancou

A Câmara do Sabugal investiu 470 mil euros na conservação e reabilitação do castelo de Alfaiates para melhorar as condições de visitação deste Imóvel de Interesse Público.

O castelo encontra-se «com danos muito significativos» e a intervenção inclui, entre outras ações, a estabilização da torre de menagem e a criação de um miradouro, adiantou Vítor Proença, vice-presidente do município raiano, referindo que a empreitada arrancou no início deste mês. Os trabalhos destinam-se ainda a consolidar todo o exterior do monumento, criar um espaço de visitação e um percurso pedonal no interior da fortaleza, bem como um posto de turismo para acolher os visitantes, que atualmente não podem aceder ao seu interior. A obra é financiada pelo Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e tem um prazo de execução de 365 dias.

Esta não será a única empreitada programada pela autarquia, que também prevê realizar duas «pequenas intervenções», com a colaboração da associação Aldeias Históricas de Portugal, nos castelos de Vila do Touro e de Vilar Maior. No primeiro serão investidos cerca de 50 mil euros na construção de uma escadaria para facilitar o acesso de visitantes e de pessoas com mobilidade reduzida, mas também na realização de trabalhos de limpeza e de conservação do espaço onde se encontra o monumento. Para Vilar Maior está previsto «um pequeno melhoramento na acessibilidade interior do castelo», disse Vítor Proença.