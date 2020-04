Sabugal decreta Situação de Alerta municipal até ao final de abril

O Sabugal está em Situação de Alerta municipal até ao final do mês, de acordo com a decisão do presidente da autarquia, António Robalo, tomada esta quinta-feira depois de aprovada pela Comissão Municipal da Proteção Civil.

A Situação de Alerta pretende alcançar «uma pronta e eficaz capacidade e operacionalidade» em caso de necessidade no município raiano para enfrentar eventuais emergências que surjam e decorram da crise de pandemia da Covid-19. Nesse sentido entraram em vigor medidas (preventivas, especiais de reação ou de carácter excecional) e definidos determinados deveres e obrigatoriedades por parte dos autarcas locais, autoridades policiais e da proteção civil, bem com profissionais de saúde.

«No concelho ainda não se verificam casos de infeção e os munícipes têm correspondido com disponibilidade e generosidade aos apelos e recomendações das diversas entidades e autoridades. No entanto, devemos estar preparados para a melhor resposta a dar se/ ou quando os problemas nos baterem à porta», justifica a autarquia numa nota publicada no seu site.

A declaração da Situação de Alerta pode ser cancelada ou renovada «se a situação justificar e em função da evolução da situação epidemiológica nacional e no concelho».