Sabugal: Capeias “online” para manter a tradição

Com a época das capeias arraianas canceladas, o município do Sabugal propõe como alternativa durante o mês de agosto a transmissão das corridas de touros com forcão de 2016 nas redes sociais.

Foi nesse ano que esta tradição raiana, única no país, foi classificada como Património Cultural Imaterial Nacional e na altura a autarquia filmou as capeias das aldeias mais representativas deste acontecimento comunitário. Com cerca de meia hora cada um, os filmes serão agora exibidos online no dia em que deveriam lidar-se os touros nas praças das catorze localidades. O calendário “online” começa a 2 de agosto em Quadrazais, seguindo-se Rebolosa (5), Lageosa da Raia (6), Aldeia do Bispo (10), Soito (11), Ozendo (12), Nave (14), Aldeia da Ponte (15), Vale de Espinho (16), Alfaiates e Forcalhos (17), Foios (18), Soito (Festival “Ó Forcão Rapazes”, 22) e Aldeia Velha (25).

Segundo a Câmara do Sabugal, «nesta nova temporada, o calendário das capeias mantém-se fiel e a tradição transmite-se nas imagens de uma identidade que voltará a surpreender os sentidos». Com a transmissão de capeias antigas o município quer também «manter a ligação dos emigrantes e naturais do concelho à terra, uma vez que muitos deles não se deslocarão este ano às suas terras de origem». A capeia arraiana foi registada no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial em novembro de 2011.