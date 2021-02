Rota das Invasões Francesas em marcha

A Rota das Invasões Francesas é uma das novas iniciativas do projeto “Interreg NAPOCTEP – Rotas Napoleónicas por Espanha e Portugal”, liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

A iniciativa junta os municípios da região Centro e da comunidade autónoma espanhola de Castela e Leão com o objetivo de transformar o património da época das invasões francesas num produto turístico «único, capaz de criar riqueza e emprego» nestas regiões, sublinha o Turismo do Centro, um dos parceiros. Neste caso, foram apresentadas as rotas turísticas relativas à Terceira Invasão Francesa, que teve início em julho de 1810, em Almeida, prosseguiu para o Bussaco e terminou em abril do ano seguinte, nas Linhas de Torres, em Torres Vedras. Na semana passada, os parceiros acordaram integrar no projeto as rotas das duas primeiras invasões francesas e outros municípios com importante património histórico sobre esta temática. Na reunião realizada em Coimbra participou a Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, representada por Jacques Mattei e Eleonora Berti, que apresentaram as iniciativas previstas para a Comemoração do Bicentenário da Morte de Napoleão, que se assinala este ano e à qual os parceiros se vão associar.

A iniciativa tem uma duração de dois anos e foi aprovada recentemente pelo programa de cooperação transfronteiriça Interreg Espanha-Portugal (POCTEP). O investimento é de 711 mil euros, estando já assegurado um apoio do FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) de cerca de 533 mil euros. As futuras rotas napoleónicas serão desenvolvidas na região Centro e nas províncias de Salamanca, Zamora, Valladolid, León e Ávila. O projeto é liderado pela Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, sendo parceiros, do lado português, o Turismo do Centro, a CIM Beiras e Serra da Estrela e a Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras. Do outro lado da fronteira participam a Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, a Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, a Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas e a Fundación Finnova.