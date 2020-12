Rewilding Portugal estreou documentário sobre a natureza selvagem da região

O documentário “Rewilding, um novo caminho para a natureza em Portugal” foi estreado recentemente em Lisboa pela Rewilding Portugal, que está sedeada na Guarda.

Trata-se de um filme de João Cosme, com narração de Célia Gil, que mostra as dificuldades e oportunidades que a natureza selvagem enfrenta nos dias que correm. O documentário revela também o trabalho que está a ser desenvolvido no terreno pelos projetos LIFEWolFlux, destinado a aumentar e melhorar as condições do lobo ibérico a sul do rio Douro, bem como a sua coexistência com as populações locais, e “Promover a Renaturalização no Grande Vale do Côa”, um projeto focado em reforçar o corredor de vida selvagem do Grande Vale do Côa e valorizar o património natural, cultural e histórico desta região. A Rewilding, ou renaturalização, é uma «nova abordagem de conservação da natureza em Portugal, que procura criar as condições para que a natureza cuide de si mesma, e promover economias mais sustentáveis e baseadas na natureza», adianta a associação.