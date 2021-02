Restaurantes da Covilhã vão ser certificados por utilizarem cherovia e pastel de molho

A Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor (AECBP) e a Confraria da Pastinaca e do Pastel de Molho vão atribuir um certificado de qualidade para os restaurantes covilhanenses que utilizem a cherovia e o pastel de molho nos seus pratos.

A iniciativa destina-se a valorizar estes dois produtos endógenos do concelho e a promover o «reconhecimento público» dos estabelecimentos de restauração que se destaquem na sua «venda, uso ou promoção. Segundo Henrique Gigante, presidente da direção da AECBP, as propostas gastronómicas com cherovia e pastel de molho vão ser avaliadas por um júri, nomeado pelos dois promotores, constituído por personalidades de reconhecido mérito gastronómico, empresarial ou cultural e que atribuirá os certificados nas respetivas categorias.