Resiestrela transforma 55 toneladas de papelão em alimentos

O Banco Alimentar da Cova da Beira entregou 55 toneladas de papel/ cartão à Resiestrela, no passado dia 10, que foram convertidas em 55 toneladas de alimentos no âmbito do concurso “Toneladas de Ajuda”, promovido pela entidade gestora dos resíduos sólidos da região.

Os alimentos doados ao Banco alimentar foram distribuídos por instituições de apoio social dos municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fundão, Guarda, Manteigas, Seia, Gouveia, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Mêda. A campanha “Toneladas de Ajuda” continuará a ser dinamizada pela Resiestrela de forma a apoiar financeiramente Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) através da troca de embalagens plásticas, metálicas, de papel, cartão e vedro por alimentos. Os materiais reciclados devem ser deixados diretamente nas instalações da empresa, no Centro de Triagem do Fundão, e nas sete estações de transferência e ecocentros dos municípios de Almeida, Celorico da Beira, Guarda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso.