Requalificação das piscinas municipais de Celorico da Beira a concurso

O município de Celorico da Beira aprovou, na última reunião do executivo, a abertura do concurso público para a empreitada de requalificação do edifício das piscinas municipais.

Segundo a autarquia, o procedimento terá um prazo de execução «que pode variar entre 250 a 365 dias» e um preço-base do investimento de 741.071,50 euros (acrescido de IVA à taxa legal em vigor).

«A empreitada contempla uma intervenção de grande envergadura nas instalações existentes, nomeadamente no que respeita à requalificação dos espaços interiores do edifício, novas funcionalidades, novos equipamentos que garantem a sustentabilidade e a eficiência energética do complexo desportivo», refere o município