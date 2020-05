Região de Salamanca continua em confinamento devido à Covid-19

A província de Salamanca, que faz fronteira com o distrito da Guarda, está fora do plano de desconfinamento anunciado pelo governo espanhol.

Esta zona vizinha, bem como praticamente toda a comunidade de Castela e Leão, pertence à chamada Fase 0 do desconfinamento dada a existência de focos de Covid-19 e de um número elevado de infetados.

Isto implica que os habitantes desta comunidade autonómica ainda estão sujeitos a restrições de contacto social e de deslocações. As restantes zonas de Espanha, cerca de metade da população, integram a Fase 1 e, a partir de segunda-feira, vão passar a ter mais alguma liberdade.

Uma das novas regras – são 47 no total – permite que as pessoas passam a poder organizar eventos sociais com até 10 participantes (ou mais quando várias dessas pessoas vivem juntas), tendo alguns cuidados de distanciamento físico.

Está igualmente prevista a abertura do pequeno comércio, das esplanadas (com 50 por cento de ocupação) e das atividades de turismo ativo e de natureza, também em grupos de até 10 pessoas.

Além de Castela e Leão, Madrid e Barcelona são outras das regiões que ficam de fora do desconfinamento.