Rede Aldeias Históricas quer ser destino seguro e sustentável durante a pandemia

A Rede das Aldeias Históricas de Portugal desenvolveu um plano operacional de combate à Covid-19 para tornar-se um destino seguro e sustentável no atual cenário de pandemia.

«As Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede, em Portugal, a desenvolver um programa tão completo de resposta à Covid-19», anunciou a associação, segundo a qual «os turistas, a população residente, mas também os agentes económicos e as mais diversas entidades do território», são os alvos deste um plano elaborado em parceria com a consultora Deloitte.

O objetivo é garantir que todo o ecossistema do turismo instalado nas 12 aldeias que integram a rede «tenha capacidade de resposta à nova situação, de forma a acautelar os interesses das comunidades locais e, simultaneamente, transmitir um sentimento de segurança que atraia os turistas». Para tal, a consultora analisou a situação nas 12 localidades e a sua capacidade de adaptação à nova realidade, nomeadamente nos vetores de alojamento, restauração, património, mobilidade, comércio e natureza.

O diagnóstico apresentado revelou que a principal dificuldade transversal às Aldeias Históricas tem a ver com «a mobilidade, uma vez que uma parte significativa do tecido urbano das aldeias é composto por vias estreitas, que não facilitam o distanciamento, no caso de se registarem grandes fluxos de turistas». A Deloitte também conclui pela necessidade de sensibilização dos turistas, residentes, agentes económicos e entidades diversas para os efeitos da pandemia, «uma vez que a maioria da população das aldeias se encontra num grupo de risco devido à idade avançada». Para dar resposta às necessidades identificadas, o plano elenca um conjunto de medidas a aplicar, como a digitalização de processos, com vista à redução dos pontos de contacto, e o desenvolvimento de medidas de adaptação sanitária em termos de mobilidade, informação e higiene, entre outras.

A implementação de tecnologias para gestão de fluxos, a organização de ações de capacitação como “webinars” de esclarecimento “Destino Seguro e Sustentável” e a implementação de diferentes sistemas para avaliar a evolução das medidas de mitigação implementadas, são outras das propostas. Recorde-se que as Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede – à escala mundial – e o primeiro destino nacional a receber a certificação Biosphere Destination.